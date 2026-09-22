D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 17,34 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 17,27 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 17,66 USD. Bisher wurden via NASDAQ 510'096 D-Wave Quantum-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,75 USD an. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 62,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 12,76 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte D-Wave Quantum am 06.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat D-Wave Quantum im vergangenen Quartal 3.08 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte D-Wave Quantum 3.10 Mio. USD umsetzen können.

D-Wave Quantum dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte D-Wave Quantum im Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,375 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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