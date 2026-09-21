D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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21.09.2026 20:27:13
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum macht am Montagabend Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,9 Prozent auf 17,78 USD zu.
Um 20:26 Uhr sprang die D-Wave Quantum-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,9 Prozent auf 17,78 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die D-Wave Quantum-Aktie sogar auf 17,92 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,57 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'767'078 D-Wave Quantum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 46,75 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Kursplus von 163,01 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 12,76 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Verlust von 28,24 Prozent wieder erreichen.
Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte D-Wave Quantum am 06.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,55 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -0,65 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.08 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.10 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.
D-Wave Quantum wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2027 -0,375 USD je Aktie in den D-Wave Quantum-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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