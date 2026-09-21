D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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21.09.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von D-Wave Quantum zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,7 Prozent im Plus bei 17,75 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die D-Wave Quantum-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 17,75 USD. Bei 17,92 USD markierte die D-Wave Quantum-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 17,57 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der D-Wave Quantum-Aktie belief sich zuletzt auf 936'495 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,75 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 163,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 12,76 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.
D-Wave Quantum liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. D-Wave Quantum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -0,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.08 Mio. USD im Vergleich zu 3.10 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von D-Wave Quantum wird am 05.11.2026 gerechnet.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2027 ein EPS von --0,375 USD je D-Wave Quantum-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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