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20.11.2026 20:27:13
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Freitagabend tiefrot
Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 9,0 Prozent auf 6,65 USD nach.
Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 9,0 Prozent im Minus bei 6,65 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,56 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,10 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'706'177 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.
Am 23.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 32,39 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die D-Wave Quantum-Aktie 386,99 Prozent zulegen. Bei 6,56 USD erreichte der Anteilsschein am 20.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,35 Prozent würde die D-Wave Quantum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. D-Wave Quantum liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,59 Prozent auf 4.51 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.74 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von D-Wave Quantum wird am 09.04.2027 gerechnet.
2026 dürfte D-Wave Quantum einen Verlust von -0,293 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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D-Wave Quantum am 20.11.2026
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