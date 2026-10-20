D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gewinnt am Dienstagabend an Fahrt

Um 20:26 Uhr wies die D-Wave Quantum-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 11,85 USD nach oben. Die D-Wave Quantum-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,18 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 11,53 USD. Bisher wurden heute 1'322'522 D-Wave Quantum-Aktien gehandelt.

Bei 39,53 USD markierte der Titel am 21.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 233,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der D-Wave Quantum-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.10.2026 bei 11,36 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 4,14 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte D-Wave Quantum am 06.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3.08 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.10 Mio. USD umgesetzt worden waren.

D-Wave Quantum dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass D-Wave Quantum einen Verlust von -0,295 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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