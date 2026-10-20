D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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20.10.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: Anleger greifen bei D-Wave Quantum am Dienstagnachmittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 11,87 USD.
Um 16:28 Uhr wies die D-Wave Quantum-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 11,87 USD nach oben. Die D-Wave Quantum-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,91 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,53 USD. Der Tagesumsatz der D-Wave Quantum-Aktie belief sich zuletzt auf 568'991 Aktien.
Am 21.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,53 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 233,02 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.10.2026 (11,36 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 4,34 Prozent Luft nach unten.
D-Wave Quantum liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 3.08 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von -0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem D-Wave Quantum 3.10 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass D-Wave Quantum einen Verlust von -0,295 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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