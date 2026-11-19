Um 20:26 Uhr fiel die D-Wave Quantum-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 7,43 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 7,38 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 7,97 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'413'516 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Bei 32,39 USD erreichte der Titel am 23.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 77,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,38 USD am 19.11.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. D-Wave Quantum liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 USD gegenüber -0,41 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,59 Prozent auf 4.51 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.74 Mio. USD erwirtschaftet worden.

D-Wave Quantum dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.04.2027 präsentieren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,293 USD je D-Wave Quantum-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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