D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.10.2026 20:27:13
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Montagabend im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von D-Wave Quantum. Das Papier von D-Wave Quantum konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 11,82 USD.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von D-Wave Quantum zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 11,82 USD. Bei 12,23 USD erreichte die D-Wave Quantum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 12,23 USD. Von der D-Wave Quantum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'297'160 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 39,53 USD. Gewinne von 234,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 11,36 USD erreichte der Anteilsschein am 16.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,93 Prozent würde die D-Wave Quantum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Am 06.08.2026 äusserte sich D-Wave Quantum zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,55 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.08 Mio. USD – eine Minderung von -0,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.10 Mio. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,295 USD je D-Wave Quantum-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie
Aktien von IonQ, D-Wave & Rigetti unter Druck: Gartner sieht Pleitewelle - Anleger fürchten höhere Zinsen
Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus
D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu D-Wave Quantum
|
20:27
|D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Montagabend im Aufwind (finanzen.ch)
|
16:29
|D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
06.08.26
|D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Ausblick: D-Wave Quantum legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Aktien von D-Wave Quantum, IonQ und Rigetti im Aufwind: Chipsektor-Erholung strahlt aus (finanzen.ch)
|
20.07.26
|D-Wave-CEO verkauft Aktien: SEC-Meldung liefert den Grund - Anleger steigen wieder ein (finanzen.ch)
|
19.06.26
|D-Wave Quantum-Aktie zieht an: Meilenstein beim Quantum-Simulator (finanzen.ch)
Analysen zu D-Wave Quantum
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: US-Börsen höher -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markierte einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. An der Wall Street geht es in nach oben. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.