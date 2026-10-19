D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Montagabend im Aufwind

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von D-Wave Quantum zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 11,82 USD. Bei 12,23 USD erreichte die D-Wave Quantum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 12,23 USD. Von der D-Wave Quantum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'297'160 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 39,53 USD. Gewinne von 234,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 11,36 USD erreichte der Anteilsschein am 16.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,93 Prozent würde die D-Wave Quantum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 06.08.2026 äusserte sich D-Wave Quantum zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,55 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.08 Mio. USD – eine Minderung von -0,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.10 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,295 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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