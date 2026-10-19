D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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19.10.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 11,75 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 11,75 USD. Bei 11,64 USD markierte die D-Wave Quantum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,23 USD. Zuletzt wechselten 1'169'868 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 39,53 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die D-Wave Quantum-Aktie somit 70,28 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.10.2026 bei 11,36 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie 3,36 Prozent sinken.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte D-Wave Quantum am 06.08.2026 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,55 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -0,65 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.08 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.10 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von D-Wave Quantum wird am 05.11.2026 gerechnet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem D-Wave Quantum-Verlust in Höhe von -0,295 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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