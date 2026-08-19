D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.08.2026 20:27:13
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Mittwochabend mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 19,26 USD.
Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,4 Prozent auf 19,26 USD ab. Die D-Wave Quantum-Aktie sank bis auf 18,93 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,25 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'831'204 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.
Am 16.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 46,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 58,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,76 USD am 31.03.2026. Abschläge von 33,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten D-Wave Quantum-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte D-Wave Quantum am 06.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,55 USD je Aktie generiert. D-Wave Quantum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.08 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.10 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von D-Wave Quantum veröffentlicht werden.
In der D-Wave Quantum-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,298 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie
D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck
Ausblick: D-Wave Quantum legt Quartalsergebnis vor
Palantir zündet den Turbo: Chip-Aktien wie Intel, Arm, Marvell, D-Wave und Co. auf der Überholspur
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu D-Wave Quantum
|
19.08.26
|D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Mittwochabend mit Verlusten (finanzen.ch)
|
19.08.26
|D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
06.08.26
|D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Ausblick: D-Wave Quantum legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Aktien von D-Wave Quantum, IonQ und Rigetti im Aufwind: Chipsektor-Erholung strahlt aus (finanzen.ch)
|
20.07.26
|D-Wave-CEO verkauft Aktien: SEC-Meldung liefert den Grund - Anleger steigen wieder ein (finanzen.ch)
|
19.06.26
|D-Wave Quantum-Aktie zieht an: Meilenstein beim Quantum-Simulator (finanzen.ch)
|
12.05.26
|D-Wave Quantum-Aktie rutscht ab: Anleger reagieren auf rote Zahlen und sinkende Erlöse (finanzen.ch)
Analysen zu D-Wave Quantum
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
D-Wave Quantum am 19.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vor leichten Verlusten -- DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt werden kleine Verluste erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte auf der Stelle treten. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.