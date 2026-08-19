D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Mittwochabend mit Verlusten

Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,4 Prozent auf 19,26 USD ab. Die D-Wave Quantum-Aktie sank bis auf 18,93 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,25 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'831'204 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 46,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 58,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,76 USD am 31.03.2026. Abschläge von 33,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten D-Wave Quantum-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte D-Wave Quantum am 06.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,55 USD je Aktie generiert. D-Wave Quantum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.08 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.10 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von D-Wave Quantum veröffentlicht werden.

In der D-Wave Quantum-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,298 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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