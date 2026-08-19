D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit Kursverlusten

Die D-Wave Quantum-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 2,9 Prozent auf 18,97 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 18,94 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,25 USD. Bisher wurden heute 963'111 D-Wave Quantum-Aktien gehandelt.

Am 16.10.2025 markierte das Papier bei 46,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 146,44 Prozent Luft nach oben. Bei 12,76 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die D-Wave Quantum-Aktie 48,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

D-Wave Quantum-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte D-Wave Quantum am 06.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum ein EPS von -0,55 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.08 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.10 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

D-Wave Quantum dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,298 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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