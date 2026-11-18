Um 20:26 Uhr rutschte die D-Wave Quantum-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 4,3 Prozent auf 7,73 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 7,69 USD. Bei 8,27 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'143'838 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Am 23.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 32,39 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 318,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie. Am 18.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,69 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.

D-Wave Quantum-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. D-Wave Quantum liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. D-Wave Quantum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,59 Prozent auf 4.51 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.74 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte D-Wave Quantum am 09.04.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass D-Wave Quantum einen Verlust von -0,293 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave Quantum-Aktie tief im Minus: Höherer Verlust als erwartet trübt das Umsatzplus im dritten Quartal

Aktien von D-Wave, IonQ & Co. schwächer: Auch IBM rechnet mit Konsolidierung im Quantensektor

Aktien von IonQ, D-Wave & Rigetti unter Druck: Gartner sieht Pleitewelle - Anleger fürchten höhere Zinsen