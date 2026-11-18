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18.11.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Mittwochnachmittag gesucht
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 8,17 USD.
Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 8,17 USD. Bei 8,33 USD erreichte die D-Wave Quantum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,27 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 715'509 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.
Am 23.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,39 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 296,39 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2026 bei 7,92 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 3,12 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für D-Wave Quantum-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. D-Wave Quantum liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. D-Wave Quantum hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,41 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.51 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.74 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.04.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
2026 dürfte D-Wave Quantum einen Verlust von -0,293 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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