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18.09.2026 20:27:13

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verliert am Freitagabend kräftig

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verliert am Freitagabend kräftig

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 5,2 Prozent auf 16,77 USD ab.

D-Wave Quantum
13.70 CHF -0.65%
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 5,2 Prozent auf 16,77 USD. In der Spitze fiel die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 16,56 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'849'333 D-Wave Quantum-Aktien.

Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,75 USD. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 178,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,76 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Mit Abgaben von 23,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

D-Wave Quantum gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,55 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -0,65 Prozent auf 3.08 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte D-Wave Quantum 3.10 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

2027 dürfte D-Wave Quantum einen Verlust von -0,375 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: T. Schneider / shutterstock.com
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