D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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18.09.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von D-Wave Quantum
Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 5,9 Prozent auf 16,64 USD ab.
Die D-Wave Quantum-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,9 Prozent auf 16,64 USD. Der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,64 USD nach. Mit einem Wert von 18,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 929'277 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.
Am 16.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 46,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 180,95 Prozent. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,76 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Am 06.08.2026 äusserte sich D-Wave Quantum zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -0,65 Prozent auf 3.08 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.10 Mio. USD gelegen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.
Experten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum im Jahr 2027 -0,375 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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D-Wave Quantum am 18.09.2026
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