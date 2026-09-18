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18.09.2026 16:29:00

D-Wave Quantum Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von D-Wave Quantum

D-Wave Quantum Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von D-Wave Quantum

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 5,9 Prozent auf 16,64 USD ab.

D-Wave Quantum
13.70 CHF -0.65%
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Die D-Wave Quantum-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,9 Prozent auf 16,64 USD. Der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,64 USD nach. Mit einem Wert von 18,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 929'277 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 46,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 180,95 Prozent. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,76 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 06.08.2026 äusserte sich D-Wave Quantum zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -0,65 Prozent auf 3.08 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.10 Mio. USD gelegen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum im Jahr 2027 -0,375 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’704.10 13.95 SGQBEU
Short 15’246.88 9.00 SYBKYU
SMI-Kurs: 13’786.72 18.09.2026 17:31:17
Long 13’261.16 19.64 SPBO2U
Long 12’949.21 13.67 SA2BCU
Long 12’402.16 8.91 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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