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D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099

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18.08.2026 20:27:13

D-Wave Quantum Aktie News: Investoren fliehen am Abend aus D-Wave Quantum

D-Wave Quantum Aktie News: Investoren fliehen am Abend aus D-Wave Quantum

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 6,0 Prozent auf 19,61 USD.

D-Wave Quantum
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Die D-Wave Quantum-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 6,0 Prozent auf 19,61 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 19,56 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,70 USD. Bisher wurden heute 1'434'063 D-Wave Quantum-Aktien gehandelt.

Am 16.10.2025 markierte das Papier bei 46,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Kursplus von 138,40 Prozent wieder erreichen. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,76 USD ab. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 53,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem D-Wave Quantum seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte D-Wave Quantum am 06.08.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -0,65 Prozent zurück. Hier wurden 3.08 Mio. USD gegenüber 3.10 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

D-Wave Quantum wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,298 USD je Aktie in den D-Wave Quantum-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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