D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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18.08.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum wird am Dienstagnachmittag ausgebremst
Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,5 Prozent auf 19,93 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,5 Prozent auf 19,93 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 19,56 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,70 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 780'781 D-Wave Quantum-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,75 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 134,63 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 12,76 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für D-Wave Quantum-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte D-Wave Quantum am 06.08.2026 vor. D-Wave Quantum hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,55 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -0,65 Prozent zurück. Hier wurden 3.08 Mio. USD gegenüber 3.10 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
D-Wave Quantum dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem D-Wave Quantum-Verlust in Höhe von -0,298 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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