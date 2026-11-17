Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 6,8 Prozent auf 8,08 USD. Die Abwärtsbewegung der D-Wave Quantum-Aktie ging bis auf 7,93 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,62 USD. Der Tagesumsatz der D-Wave Quantum-Aktie belief sich zuletzt auf 2'568'294 Aktien.

Am 23.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,39 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die D-Wave Quantum-Aktie somit 75,05 Prozent niedriger. Am 17.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,93 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 1,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem D-Wave Quantum seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 10.11.2026 hat D-Wave Quantum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,41 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 4.51 Mio. USD gegenüber 3.74 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

D-Wave Quantum wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.04.2027 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass D-Wave Quantum 2026 einen Verlust in Höhe von -0,293 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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