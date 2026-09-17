D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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17.09.2026 20:27:13
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gewinnt am Abend kräftig
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 9,5 Prozent auf 17,81 USD zu.
Um 20:26 Uhr stieg die D-Wave Quantum-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 9,5 Prozent auf 17,81 USD. Den Tageshöchststand markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 17,83 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,86 USD. Bisher wurden heute 2'628'657 D-Wave Quantum-Aktien gehandelt.
Bei 46,75 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 61,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,76 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 28,38 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. D-Wave Quantum hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,55 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -0,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.08 Mio. USD im Vergleich zu 3.10 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass D-Wave Quantum einen Verlust von -0,375 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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D-Wave Quantum am 17.09.2026
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