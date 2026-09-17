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D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099

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17.09.2026 16:29:00

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum schiesst am Nachmittag hoch

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum schiesst am Nachmittag hoch

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 5,9 Prozent auf 17,23 USD zu.

D-Wave Quantum
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Die D-Wave Quantum-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,9 Prozent auf 17,23 USD. Im Tageshoch stieg die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 17,26 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,86 USD. Von der D-Wave Quantum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 935'433 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 46,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 171,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,76 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Verlust von 25,97 Prozent wieder erreichen.

Am 06.08.2026 lud D-Wave Quantum zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -0,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.08 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

D-Wave Quantum wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2027 einen Verlust in Höhe von -0,375 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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