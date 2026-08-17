D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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17.08.2026 20:27:13
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Montagabend schwächer
Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 20,85 USD.
Das Papier von D-Wave Quantum gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 20,85 USD abwärts. Die grössten Abgaben verzeichnete die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 20,20 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,80 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'439'018 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.
Bei 46,75 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die D-Wave Quantum-Aktie somit 55,40 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 12,76 USD. Mit Abgaben von 38,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
D-Wave Quantum-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 06.08.2026 legte D-Wave Quantum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,55 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -0,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.08 Mio. USD im Vergleich zu 3.10 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.
In der D-Wave Quantum-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,298 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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