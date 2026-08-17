D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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17.08.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 21,03 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr ging es für die D-Wave Quantum-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 21,03 USD. Die Abwärtsbewegung der D-Wave Quantum-Aktie ging bis auf 20,20 USD. Mit einem Wert von 20,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der D-Wave Quantum-Aktie belief sich zuletzt auf 869'393 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,75 USD) erklomm das Papier am 16.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die D-Wave Quantum-Aktie somit 55,02 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 12,76 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Verlust von 39,35 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte D-Wave Quantum 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte D-Wave Quantum am 06.08.2026. D-Wave Quantum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat D-Wave Quantum 3.08 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.10 Mio. USD umgesetzt worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.
2026 dürfte D-Wave Quantum einen Verlust von -0,298 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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