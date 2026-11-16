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16.11.2026 20:27:13
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Montagabend auf Verkaufszetteln der Anleger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 7,8 Prozent auf 8,81 USD ab.
Die D-Wave Quantum-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 7,8 Prozent auf 8,81 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der D-Wave Quantum-Aktie ging bis auf 8,69 USD. Bei 9,11 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten D-Wave Quantum-Aktien beläuft sich auf 1'378'467 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 32,39 USD. Gewinne von 267,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,48 USD am 06.11.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 3,75 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte D-Wave Quantum am 10.11.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,41 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.51 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 3.74 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Voraussichtlich am 09.04.2027 dürfte D-Wave Quantum Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
In der D-Wave Quantum-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,293 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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D-Wave Quantum am 16.11.2026
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