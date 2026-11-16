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16.11.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Montagnachmittag weit abgeschlagen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Zuletzt fiel die D-Wave Quantum-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,4 Prozent auf 9,04 USD ab.
Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 5,4 Prozent im Minus bei 9,04 USD. Im Tief verlor die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 8,97 USD. Bei 9,11 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der D-Wave Quantum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 653'602 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 32,39 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2025). Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 258,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,48 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 10.11.2026 legte D-Wave Quantum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 USD gegenüber -0,41 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.51 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte D-Wave Quantum einen Umsatz von 3.74 Mio. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.04.2027 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem D-Wave Quantum-Verlust in Höhe von -0,293 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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