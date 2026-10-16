D-Wave Quantum Aktie News: Bären lasten am Abend auf D-Wave Quantum

Der D-Wave Quantum-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 7,5 Prozent auf 11,86 USD. Bei 11,83 USD markierte die D-Wave Quantum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 12,47 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'269'547 D-Wave Quantum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 44,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2025). Mit einem Zuwachs von 279,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,36 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die D-Wave Quantum-Aktie 4,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

D-Wave Quantum liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -0,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.10 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.08 Mio. USD.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass D-Wave Quantum 2026 einen Verlust in Höhe von -0,295 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

Aktien von IonQ, D-Wave & Rigetti unter Druck: Gartner sieht Pleitewelle - Anleger fürchten höhere Zinsen

Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus

D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck