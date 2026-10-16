D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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16.10.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von D-Wave Quantum
Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von D-Wave Quantum gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,8 Prozent auf 12,46 USD abwärts.
Die D-Wave Quantum-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 12,46 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,34 USD nach. Mit einem Wert von 12,47 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 832'876 D-Wave Quantum-Aktien gehandelt.
Am 17.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 261,14 Prozent. Am 15.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,36 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,83 Prozent.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte D-Wave Quantum am 06.08.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das D-Wave Quantum ein Ergebnis je Aktie von -0,55 USD vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,65 Prozent auf 3.08 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.10 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte D-Wave Quantum am 05.11.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass D-Wave Quantum einen Verlust von -0,295 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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