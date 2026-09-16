D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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16.09.2026 20:27:13
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Mittwochabend um Nulllinie
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochabend die Aktie von D-Wave Quantum. Zum Vortag unverändert notierte die D-Wave Quantum-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 16,40 USD.
Mit einem Kurs von 16,40 USD zeigte sich die D-Wave Quantum-Aktie im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr kaum verändert. Bei 16,56 USD erreichte die D-Wave Quantum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die D-Wave Quantum-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,12 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 16,45 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'326'001 D-Wave Quantum-Aktien.
Am 16.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 64,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 12,76 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.
D-Wave Quantum veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,55 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -0,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.08 Mio. USD im Vergleich zu 3.10 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte D-Wave Quantum Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
2027 dürfte D-Wave Quantum einen Verlust von -0,375 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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