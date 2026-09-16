D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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16.09.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Nachmittag tiefer
Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 16,27 USD abwärts.
Die D-Wave Quantum-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 16,27 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die D-Wave Quantum-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,23 USD aus. Bei 16,45 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 543'200 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 46,75 USD. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 187,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 12,76 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 21,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte D-Wave Quantum am 06.08.2026. Das EPS lag bei -0,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,55 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat D-Wave Quantum im vergangenen Quartal 3.08 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte D-Wave Quantum 3.10 Mio. USD umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum im Jahr 2027 -0,375 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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