D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gibt am Abend nach

Die D-Wave Quantum-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 16,53 USD abwärts. Im Tief verlor die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 16,25 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,51 USD. Von der D-Wave Quantum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'224'950 Stück gehandelt.

Bei 46,75 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 182,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,76 USD am 31.03.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.

D-Wave Quantum veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,55 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -0,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.08 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3.10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

Laut Analysten dürfte D-Wave Quantum im Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,375 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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