D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
15.09.2026 20:27:13
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gibt am Abend nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 16,53 USD.
Die D-Wave Quantum-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 16,53 USD abwärts. Im Tief verlor die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 16,25 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,51 USD. Von der D-Wave Quantum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'224'950 Stück gehandelt.
Bei 46,75 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 182,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,76 USD am 31.03.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.
D-Wave Quantum veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,55 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -0,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.08 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3.10 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.
Laut Analysten dürfte D-Wave Quantum im Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,375 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie
D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck
Ausblick: D-Wave Quantum legt Quartalsergebnis vor
Palantir zündet den Turbo: Chip-Aktien wie Intel, Arm, Marvell, D-Wave und Co. auf der Überholspur
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu D-Wave Quantum
|
20:27
|D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gibt am Abend nach (finanzen.ch)
|
16:29
|D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
06.08.26
|D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Ausblick: D-Wave Quantum legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Aktien von D-Wave Quantum, IonQ und Rigetti im Aufwind: Chipsektor-Erholung strahlt aus (finanzen.ch)
|
20.07.26
|D-Wave-CEO verkauft Aktien: SEC-Meldung liefert den Grund - Anleger steigen wieder ein (finanzen.ch)
|
19.06.26
|D-Wave Quantum-Aktie zieht an: Meilenstein beim Quantum-Simulator (finanzen.ch)
Analysen zu D-Wave Quantum
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: Verluste an den US-Börsen -- SMI und DAX schliessen leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt steckten im Dienstagshandel Verluste ein. An der Wall Street halten sich die Anleger zurück. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.