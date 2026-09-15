D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Um 16:28 Uhr ging es für die D-Wave Quantum-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 16,60 USD. Zwischenzeitlich weitete die D-Wave Quantum-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,51 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,51 USD. Von der D-Wave Quantum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 493'352 Stück gehandelt.

Bei 46,75 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 181,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,76 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,16 Prozent würde die D-Wave Quantum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

D-Wave Quantum gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 USD gegenüber -0,55 USD im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,65 Prozent auf 3.08 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte D-Wave Quantum am 05.11.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2027 ein Verlust in Höhe von -0,375 USD je D-Wave Quantum-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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