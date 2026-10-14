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14.10.2026 20:27:13

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Mittwochabend auf Verkaufszetteln der Anleger

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Mittwochabend auf Verkaufszetteln der Anleger

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 8,5 Prozent auf 12,24 USD.

D-Wave Quantum
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Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 8,5 Prozent auf 12,24 USD. Das bisherige Tagestief markierte D-Wave Quantum-Aktie bei 12,22 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,87 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'162'053 D-Wave Quantum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 46,75 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die D-Wave Quantum-Aktie 281,94 Prozent zulegen. Am 14.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,22 USD. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 0,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte D-Wave Quantum am 06.08.2026. Das EPS lag bei -0,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,55 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.08 Mio. USD – eine Minderung von -0,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.10 Mio. USD eingefahren.

Die D-Wave Quantum-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass D-Wave Quantum 2026 einen Verlust in Höhe von -0,295 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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