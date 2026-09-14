D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 16,84 USD. Bei 16,90 USD markierte die D-Wave Quantum-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 16,11 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der D-Wave Quantum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 708'399 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 46,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die D-Wave Quantum-Aktie somit 63,98 Prozent niedriger. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,76 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 32,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte D-Wave Quantum am 06.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,55 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 3.08 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von -0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.10 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte D-Wave Quantum am 05.11.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2027 ein EPS von --0,375 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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