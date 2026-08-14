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D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099

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14.08.2026 20:27:13

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Abend fester

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Abend fester

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das D-Wave Quantum-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 21,08 USD.

D-Wave Quantum
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 21,08 USD zu. Die D-Wave Quantum-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,46 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 20,63 USD. Von der D-Wave Quantum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'344'395 Stück gehandelt.

Am 16.10.2025 markierte das Papier bei 46,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 121,77 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 12,76 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten D-Wave Quantum-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte D-Wave Quantum am 06.08.2026. Das EPS lag bei -0,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,55 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 3.08 Mio. USD, gegenüber 3.10 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -0,65 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,298 USD je Aktie in den D-Wave Quantum-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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