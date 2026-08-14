D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 16:28 Uhr ging es für das D-Wave Quantum-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 21,14 USD. Den Tageshöchststand markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 21,33 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,63 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 533'953 D-Wave Quantum-Aktien.

Bei einem Wert von 46,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die D-Wave Quantum-Aktie somit 54,78 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,76 USD am 31.03.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 39,66 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte D-Wave Quantum 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. D-Wave Quantum gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. D-Wave Quantum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -0,65 Prozent auf 3.08 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.10 Mio. USD gelegen.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte D-Wave Quantum im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,298 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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