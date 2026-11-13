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13.11.2026 20:27:13
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Zuletzt fiel die D-Wave Quantum-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 9,49 USD ab.
Der D-Wave Quantum-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 3,6 Prozent auf 9,49 USD. Die Abwärtsbewegung der D-Wave Quantum-Aktie ging bis auf 9,28 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,83 USD. Von der D-Wave Quantum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'281'505 Stück gehandelt.
Am 23.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,39 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 241,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der D-Wave Quantum-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.11.2026 (8,48 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete D-Wave Quantum 0,000 USD aus. Am 10.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,41 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 4.51 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.74 Mio. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte D-Wave Quantum am 09.04.2027 präsentieren.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,288 USD je D-Wave Quantum-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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