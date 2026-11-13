D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Freitagnachmittag massiv unter Druck

Um 16:28 Uhr rutschte die D-Wave Quantum-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 5,0 Prozent auf 9,35 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 9,33 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 9,83 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 752'931 D-Wave Quantum-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,39 USD erreichte der Titel am 23.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 246,55 Prozent Plus fehlen der D-Wave Quantum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,48 USD am 06.11.2026. Abschläge von 9,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

D-Wave Quantum-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 10.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. D-Wave Quantum hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,41 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat D-Wave Quantum mit einem Umsatz von insgesamt 4.51 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.74 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 20,59 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.04.2027 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,288 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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