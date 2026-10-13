D-Wave Quantum Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von D-Wave Quantum

Der D-Wave Quantum-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 13,55 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie sank bis auf 13,29 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,50 USD. Der Tagesumsatz der D-Wave Quantum-Aktie belief sich zuletzt auf 1'239'865 Aktien.

Am 16.10.2025 markierte das Papier bei 46,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 71,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 12,76 USD. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 6,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 06.08.2026 äusserte sich D-Wave Quantum zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,55 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 3.08 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von -0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.10 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte D-Wave Quantum am 05.11.2026 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum 2026 einen Verlust in Höhe von -0,295 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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