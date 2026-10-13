D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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13.10.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag Verlust reich
Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die D-Wave Quantum-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 13,48 USD.
Die D-Wave Quantum-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 13,48 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der D-Wave Quantum-Aktie ging bis auf 13,29 USD. Bei 13,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 580'044 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 46,75 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 71,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 12,76 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
D-Wave Quantum liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat D-Wave Quantum 3.08 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.10 Mio. USD umgesetzt worden.
D-Wave Quantum wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,295 USD je D-Wave Quantum-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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