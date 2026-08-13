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13.08.2026 16:29:00

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum präsentiert sich am Nachmittag stärker

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die D-Wave Quantum-Papiere zuletzt 2,9 Prozent.

D-Wave Quantum
17.04 CHF 2.33%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von D-Wave Quantum konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,9 Prozent auf 21,35 USD. Kurzfristig markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 21,44 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,49 USD. Bisher wurden heute 581'038 D-Wave Quantum-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 46,75 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 118,97 Prozent hinzugewinnen. Bei 12,76 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 67,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

D-Wave Quantum-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte D-Wave Quantum am 06.08.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -0,65 Prozent auf 3.08 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.10 Mio. USD gelegen.

D-Wave Quantum dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,298 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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SMI-Kurs: 14’475.13 13.08.2026 17:31:47
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Long 13’016.48 8.97 SU3B7U
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