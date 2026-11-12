D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum mit herben Abschlägen am Abend

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 6,2 Prozent auf 9,99 USD. In der Spitze fiel die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 9,92 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,05 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'563'033 D-Wave Quantum-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.12.2025 auf bis zu 32,39 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 224,17 Prozent hinzugewinnen. Am 06.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,48 USD. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 15,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

D-Wave Quantum-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte D-Wave Quantum am 10.11.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.51 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 3.74 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.04.2027 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass D-Wave Quantum 2026 einen Verlust in Höhe von -0,288 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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