|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.11.2026 20:27:13
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum mit herben Abschlägen am Abend
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 6,2 Prozent auf 9,99 USD ab.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 6,2 Prozent auf 9,99 USD. In der Spitze fiel die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 9,92 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,05 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'563'033 D-Wave Quantum-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 23.12.2025 auf bis zu 32,39 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 224,17 Prozent hinzugewinnen. Am 06.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,48 USD. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 15,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
D-Wave Quantum-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte D-Wave Quantum am 10.11.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.51 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 3.74 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.04.2027 erfolgen.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass D-Wave Quantum 2026 einen Verlust in Höhe von -0,288 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie
D-Wave Quantum-Aktie tief im Minus: Höherer Verlust als erwartet trübt das Umsatzplus im dritten Quartal
Aktien von D-Wave, IonQ & Co. schwächer: Auch IBM rechnet mit Konsolidierung im Quantensektor
Aktien von IonQ, D-Wave & Rigetti unter Druck: Gartner sieht Pleitewelle - Anleger fürchten höhere Zinsen
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu D-Wave Quantum
|
12.11.26
|D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum mit herben Abschlägen am Abend (finanzen.ch)
|
12.11.26
|D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag im Ausverkauf (finanzen.ch)
|
10.11.26
|D-Wave Quantum-Aktie tief im Minus: Höherer Verlust als erwartet trübt das Umsatzplus im dritten Quartal (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Ausblick: D-Wave Quantum veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.26
|D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Ausblick: D-Wave Quantum legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Aktien von D-Wave Quantum, IonQ und Rigetti im Aufwind: Chipsektor-Erholung strahlt aus (finanzen.ch)
|
20.07.26
|D-Wave-CEO verkauft Aktien: SEC-Meldung liefert den Grund - Anleger steigen wieder ein (finanzen.ch)
Analysen zu D-Wave Quantum
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
D-Wave Quantum am 12.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.