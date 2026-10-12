D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum mit herben Abschlägen am Montagabend

Die D-Wave Quantum-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 5,1 Prozent auf 13,82 USD abwärts. Die D-Wave Quantum-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,75 USD nach. Mit einem Wert von 14,26 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'365'962 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,75 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 238,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,76 USD am 31.03.2026. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 8,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 06.08.2026 legte D-Wave Quantum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,55 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -0,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.10 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.08 Mio. USD.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass D-Wave Quantum 2026 einen Verlust in Höhe von -0,295 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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