D-Wave Quantum Aktie News: Anleger schicken D-Wave Quantum am Nachmittag auf rotes Terrain

Die D-Wave Quantum-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,8 Prozent auf 14,01 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie sank bis auf 13,85 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,26 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 656'855 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 233,69 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,76 USD am 31.03.2026. Mit Abgaben von 8,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 06.08.2026 lud D-Wave Quantum zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,55 USD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 3.08 Mio. USD, gegenüber 3.10 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -0,65 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,295 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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