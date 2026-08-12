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12.08.2026 20:27:13

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gewinnt am Mittwochabend

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gewinnt am Mittwochabend

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die D-Wave Quantum-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 20,72 USD nach oben.

D-Wave Quantum
17.04 CHF 2.33%
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Um 20:26 Uhr ging es für das D-Wave Quantum-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 20,72 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 21,00 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 20,70 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'870'917 D-Wave Quantum-Aktien.

Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,75 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 125,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der D-Wave Quantum-Aktie. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 12,76 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Verlust von 38,44 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten D-Wave Quantum-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. D-Wave Quantum veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,55 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -0,65 Prozent auf 3.08 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.10 Mio. USD gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte D-Wave Quantum am 05.11.2026 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum 2026 einen Verlust in Höhe von -0,298 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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