D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum zieht am Nachmittag an

Im NASDAQ-Handel gewannen die D-Wave Quantum-Papiere um 16:28 Uhr 1,9 Prozent. Der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,00 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 20,70 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 986'780 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 46,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 126,83 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 12,76 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die D-Wave Quantum-Aktie 61,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für D-Wave Quantum-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.08 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.10 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,298 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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