D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Mittwochabend mit Aufschlag

Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,4 Prozent auf 10,63 USD. In der Spitze gewann die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 11,01 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,91 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'753'123 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Bei 32,39 USD erreichte der Titel am 23.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 204,80 Prozent Luft nach oben. Am 06.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,48 USD ab. Abschläge von 20,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten D-Wave Quantum-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 10.11.2026 äusserte sich D-Wave Quantum zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum ein EPS von -0,41 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.74 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.51 Mio. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.04.2027 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum 2026 einen Verlust in Höhe von -0,312 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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