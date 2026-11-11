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11.11.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gewinnt am Nachmittag an Boden
Die Aktie von D-Wave Quantum zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von D-Wave Quantum zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,5 Prozent auf 10,74 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die D-Wave Quantum-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 10,74 USD. Bei 11,01 USD erreichte die D-Wave Quantum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 10,91 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 808'716 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.
Am 23.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,39 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 201,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 8,48 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2026). Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 26,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte D-Wave Quantum 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. D-Wave Quantum liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. D-Wave Quantum hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,41 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.51 Mio. USD im Vergleich zu 3.74 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte D-Wave Quantum am 09.04.2027 vorlegen.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,312 USD je D-Wave Quantum-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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