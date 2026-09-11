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11.09.2026 20:27:13

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend höher

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend höher

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von D-Wave Quantum zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 16,76 USD.

D-Wave Quantum
13.78 CHF -0.09%
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Die D-Wave Quantum-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 16,76 USD. Kurzfristig markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 17,15 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 16,67 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 1'547'353 D-Wave Quantum-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,75 USD an. Gewinne von 178,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,76 USD am 31.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 06.08.2026 hat D-Wave Quantum die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. D-Wave Quantum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat D-Wave Quantum im vergangenen Quartal 3.08 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte D-Wave Quantum 3.10 Mio. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum 2027 einen Verlust in Höhe von -0,375 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: T. Schneider / shutterstock.com
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