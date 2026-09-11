D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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11.09.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 17,00 USD.
Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 17,00 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 17,15 USD. Bei 16,67 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der D-Wave Quantum-Aktie belief sich zuletzt auf 810'482 Aktien.
Am 16.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 175,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 12,76 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie 24,97 Prozent sinken.
D-Wave Quantum liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -0,65 Prozent auf 3.08 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.10 Mio. USD gelegen.
D-Wave Quantum wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2027 ein Verlust in Höhe von -0,375 USD je D-Wave Quantum-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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