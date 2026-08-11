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11.08.2026 20:27:13

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend mit roten Vorzeichen

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 19,92 USD.

D-Wave Quantum
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Die D-Wave Quantum-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 19,92 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der D-Wave Quantum-Aktie ging bis auf 19,80 USD. Bei 20,19 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1'348'151 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 46,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Kursplus von 134,69 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 12,76 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,97 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 06.08.2026 hat D-Wave Quantum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat D-Wave Quantum 3.08 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.10 Mio. USD umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte D-Wave Quantum am 05.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von D-Wave Quantum.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,298 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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