D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Dienstagnachmittag im Plus

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 20,50 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die D-Wave Quantum-Aktie sogar auf 20,52 USD. Bei 20,19 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 650'226 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,75 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2025 erreicht. 128,05 Prozent Plus fehlen der D-Wave Quantum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 12,76 USD. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 37,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

D-Wave Quantum-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte D-Wave Quantum am 06.08.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum ein EPS von -0,55 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.08 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.10 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte D-Wave Quantum am 05.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von D-Wave Quantum.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,298 USD je Aktie in den D-Wave Quantum-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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